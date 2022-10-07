Video Yaşam Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı | Video
Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı | Video

Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı | Video

07.10.2022 | 15:19

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Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.

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Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 AYLIK BEBEK BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

CENAZE EVDEN ÇIKARILIRKEN BABA ATAKTA DURAMADI
Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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