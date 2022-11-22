Bıçaklı gaspçılar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı | Video

Konya’da sokak ortasında yürüyen 15 yaşındaki bir çocuğun cep telefonu ve bir miktar parası 2 şüpheli tarafından gasp edildi. Sokakta keşif yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 şüpheli, polis tarafından saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eli bıçaklı 2 şüpheli sokaktan geçen 15 yaşındaki E.K.'yi durdurdu. Bıçak zoruyla 15 yaşındaki E.K.'nin parasını ve telefonunu gasp eden şüpheliler, olay yerinden koşarak ayrıldı. E.A., olay sonrası Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspa uğrayan E.K.'nin ifadesi ve çevredeki 60 güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısları belirlemek için çevrede çalışma başlattı.Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, şahısların olay günü ellerinde bıçakla sokak üzerinde yürüdükleri sırada E.A.'yı fark etmesi üzerine şüphelilerin yön değiştirerek E.K.'nın yanına gittikleri görünüyor. Yapılan çalışma doğrultusunda polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştirdiği belirlenen 19 yaşındaki Arif Yılmaz A., ile 18 yaşındaki Serkan Ö., suç aleti bıçakla birlikte saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden Arif Yılmaz A.'nın hırsızlık, oto hırsızlık, gasp gibi çeşitli suçlardan 15, Serkan Ö.'nün ise benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ve bu suçlardan arandıkları belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından cep telefonunu sattıkları anlaşıldı. Şüphelilerden cep telefonunu satın alan N.D.'nin daha sonra cep telefonunu Y.Ö. isimli şahsa sattığı anlaşıldı. 2 şahsa da ulaşan ekipler, şahıslar hakkında hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatırken, cep telefonunu sahibi E.K.'ye teslim edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Yılmaz A., ile Serkan Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.