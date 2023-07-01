Video Yaşam Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video

Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video

01.07.2023 | 14:31

GAZİANTEP'te 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk babası Yunus Çelenk (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi bıçaklandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Çelenk, hayatını kaybetti; diğerlerinin tedavisi sürüyor. Çelenk'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Polis, olaya karıştığı tespit edilen A.H. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 00:51
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 01.07.2023 | 14:31
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 02:27
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 01.07.2023 | 13:38
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 02:23
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 00:27
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 00:39
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 01.07.2023 | 11:13
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01:18
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01.07.2023 | 11:06
Samsun’da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01:53
Samsun'da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01.07.2023 | 09:48
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:59
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.07.2023 | 09:47
Samsun’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:11
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46
İzmir’de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 00:29
İzmir'de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:44
Beşiktaş İskelesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:43
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:55
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01.07.2023 | 08:43
Bu kadarına da ’pes’ dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 00:59
Bu kadarına da 'pes' dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 01.07.2023 | 01:27
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 00:30
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 30.06.2023 | 16:38
Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 01:10
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 30.06.2023 | 16:18
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 02:37
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 30.06.2023 | 16:12
Pendik’te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 01:12
Pendik'te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 30.06.2023 | 16:02
Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 02:23
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 30.06.2023 | 15:59
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 00:10
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA