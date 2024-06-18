Bigadiç'te yanan alanlar böyle görüntülendi | Video
Balıkesir'de dün Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi civarında çıkan mera ve ormanlık alanı içeren yangın Balıkesir itfaiyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yanan alanlar ve yangının tahribatı havadan görüntülendi.
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