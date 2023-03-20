Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık! Yüzükleri ağzına koyarak böyle çaldı | Video
Arnavutköy’de bir bijuteri dükkanına gelen hırsız incelediği yüzükleri ağzına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ağzına yüzükleri koyan kişinin sonrasında kollarına da ürün koyduktan sonra iş yerinden çıktığı görüldü.
"KENDİ SAĞLIĞI İÇİNDE TEHLİKELİ BİR İŞ YAPMIŞ"
Yaşananlarla alakalı konuşan iş yeri işletmecisi Ebubekir Şimşek, "Burada aslında biz müşterilerimize hizmet vermek için ürünlerimizi açık şekilde tutuyoruz. Zaman zaman kötü insanlara da şahit olabiliyoruz. Ürünleri alıyormuş gibi yapan kişi ağzına saklayarak hırsızlık yapıyor. Biz bunu akşam kameralara bakarak anca fark ettik. Bu ürünler zaruri bir ihtiyaç değil buna tenezzül etmesi bizi çalınan maldan daha çok üzdü. Çok tuhaf bir olay ağzına koyarak çalması kendisi için çok tehlikeli bir iş yapmış. İhtiyacı olduğunu söylese ve çocuğuma alamıyorum dese yardımcı olacaktık belki ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışanlarımızın da dikkatini dağıtıyor ve baya profesyonel şekilde yaptığını görebiliyoruz. İyi müşterileri rahatsız etmeden bu tip insanların takip edilmesi gerekiyor meslektaşlarım tarafından bu işin caydırıcı olması açısından" İfadelerini kullandı.
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