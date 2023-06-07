Bilecik'te 5 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama | Video
BİLECİK'te internet üzerinden irtibat kurdukları 135 kişiden 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
135 OLAYDA 5 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede 5 şüphelinin, başkalarına ait hatlarla ve internet üzerinden irtibat kurdukları kişilere icra borçlarını olduğunu söyleyerek para demin ettikleri, sahte araç satışı yaptıkları, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödememek ve sazan sarmalı olarak bilinen yöntemleri kullandıkları tespit edildi. Bilecik'i yanı sıra farklı şehirde şüphelilerin 135 farklı kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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