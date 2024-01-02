Bilecik'te 9 katlı binada yangın | Video 02.01.2024 | 14:07 Bilecik'te 9 katlı bir apartmanın ön cephesinde, ızgara salonunun bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde faaliyet gösteren bir ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar iş yerini sararken, Bilecik Belediyesine ait 2 adet itfaiye yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri çalışanları ve apartman sakinleri büyük panik yaşadı.Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis ekipleri, AFAD, doğalgaz ve elektrik şirketine bağlı ekipleri olay yerine tedbir amaçlı sevk edildi.