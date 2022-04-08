Video Yaşam Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

08.04.2022 | 16:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 00:18
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim! | Video 04:12
98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: "Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim!" | Video 08.04.2022 | 16:27
Bilecik’te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:31
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan tepki Bu sapıklık... Bu pedofili Müge Anlı’yı çileden çıkartan açıklamalar... 11:33
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki "Bu sapıklık... Bu pedofili" Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar... 08.04.2022 | 16:09
Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:22
Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.04.2022 | 15:24
Bursa’da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 02:28
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 08.04.2022 | 15:18
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 04:28
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 01:14
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2022 | 14:09
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 01:24
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 08.04.2022 | 14:08
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 03:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.04.2022 | 12:45
Mersin’deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
Türkiye, Hollanda’nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: Sesimi sadece Erdoğan duydu | Video 13:07
Türkiye, Hollanda'nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: "Sesimi sadece Erdoğan duydu" | Video 08.04.2022 | 11:33
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 00:12
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
Osmaniye’de kendilerine engelli süsü verip, evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada | Video 02:57
Osmaniye'de kendilerine engelli süsü verip, evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada | Video 08.04.2022 | 10:31
Kadıköy’de taksinin kapısını ’sert kapattın’ tartışması kamerada | Video 00:40
Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
Bağcılar’da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 00:32
Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 08.04.2022 | 09:52

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin TL olan 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede Muğla plakalı bir araçtan şüphelendiler. Durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin olan 1 kilogram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı yapımında kullanılan cam aparat, 21.41 gram ağırlığında uyuşturucu öğütmeye yarayan değirmen tabir edilen düzenek içerisinde uyuşturucu maddelerden skank maddesi, 0.73 gram uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan B.Y. (26) ve Ö.D. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Y. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA