Video Yaşam Bilecik'teki MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları | Video

Bilecik'teki MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları | Video

Bilecik'teki MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları | Video
18.03.2021 | 16:31

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl aşırı hız, dikkatsizlik ve kural hatası sonucu meydana gelen çok sayıda trafik kazası saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde ilk olarak, İsmet İnönü Caddesi üzeri Çınar Taksi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine doğru giden otomobile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir bisiklet sürücüsünün çarpması ve yere düşmesi görülüyor. Çarşı Mahallesi Fen Lisesi önünde meydana gelen kazada ise, otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza yer alıyor. İsmet İnönü Caddesi üzeri hal kavşağı yaya geçidinde meydana gelen bir diğer kazada bisiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı ilginç kaza kameralara yansıyor. Sonrasında 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi kavşağında otomobil ile ambulansın çarpışması sonucunda meydana gelen yaralamalı trafik kazası yer alıyor. 4 Eylül Mahallesi Yaşardoğu Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi kesişiminde meydana gelen başka bir kazada ise karşıdan karşıya geçmekte olan engelli bir vatandaşa bir kamyonet sürücüsünün çarpma anı görünüyor. Yine 4 Eylül Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri parkı yakınlarında motosikletin otomobile çarpması sonucunda motosiklet ve sürücüsünün ayrı köşelere savrulduğu yaralamalı kaza mobese kameralarına yansıyor.

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