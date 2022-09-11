Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası | Video

İstanbulda bilgisayarlar üzerinden sanal kumar oynayan 30 kişi; Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 30 kişiye 54 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Merkez Mahallesi'ndeki bir iş hanı içerisinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Bilgisayar masalarında oturan ve sanal kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. Bina giriş ve çıkışların, bina içerisinde bulunan asansörün uzaktan bilgisayarla kontrol edildiği tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda; 59 dizüstü bilgisayar, 15 bilgisayar kasası, 16 bilgisayar monitörü, "Çarkıfelek" olarak adlandırılan beş kumar makinesi, iki internet dağıtım cihazı, bir LCD televizyon ve bir POS Cihazı ele geçirildi. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye toplamda 54 bin 570 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu da gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen iş yeri Gaziosmanpaşa İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.