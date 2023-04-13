Video Yaşam Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video
Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video

Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video

13.04.2023 | 14:00

Tekirdağ Ergene’de bilgisayarın patlaması sonrası çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Uykusu kaçan apartman sakinleri, soluğu sokakta aldı.

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Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bir ikamette meydana geldi. Mehmet Dönmez'e ait evde bir anda bilgisayar bomba gibi patladı. Patlama sesi ve devamında çıkan yangınla uykusundan uyanan Mehmet Dönmez, eşi ve iki çocuğu apar topar kendilerini sokağa attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı.

Yangınla ilgili konuşan yanan evin sahibi Mehmet Dönmez, "Evi taksitle borçlanarak satın almıştım. Eşim ve 2 çocuğumla yaşadığım evim şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağız bilmiyorum, kalacak yerimiz de yok. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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