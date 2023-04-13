Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video
Tekirdağ Ergene’de bilgisayarın patlaması sonrası çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Uykusu kaçan apartman sakinleri, soluğu sokakta aldı.
Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı.
Yangınla ilgili konuşan yanan evin sahibi Mehmet Dönmez, "Evi taksitle borçlanarak satın almıştım. Eşim ve 2 çocuğumla yaşadığım evim şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağız bilmiyorum, kalacak yerimiz de yok. Çok üzgünüz" diye konuştu.
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