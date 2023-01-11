Bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi | Video

Isparta'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği 'Milon' ile yapılan aramada bilgisayar kasasına zulalanmış kubar ve toz esrar geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadelede alan çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda yol uygulamaları ve alan çalışmalarına ağırlık veren ekipler il merkezi girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Milon'un da katıldığı aramada bagajda bulunan bir kutunun içerisindeki bilgisayar kasasına zulalanmış 1030 gram kubar esrar ile 160 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.