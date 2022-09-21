Video Yaşam Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video

Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video

21.09.2022 | 15:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:55
Kadıköy'de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.09.2022 | 15:23
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 01:06
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
Otobüste fenalaşan yaşlı kadına stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı | Video 03:55
Otobüste fenalaşan yaşlı kadına stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı | Video 21.09.2022 | 14:19
Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri’de böyle görüntülendi | Video 01:05
Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:19
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 02:23
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 15:02
Hatay’da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 01:45
Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 21.09.2022 | 14:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 21.09.2022 | 15:02
Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsetti | Video 01:49
Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsetti | Video 21.09.2022 | 14:19
Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 05:40
Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 21.09.2022 | 14:40
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 21.09.2022 | 14:43
Bayrağa selam veren judocu Ahmet: Bayrağımızı bırakıp geçemedim | Video 01:25
Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video 21.09.2022 | 14:40
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 02:23
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:21
Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 03:40
Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 21.09.2022 | 14:02
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video 03:00
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video 21.09.2022 | 11:53
Marmaris’te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 02:15
Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 21.09.2022 | 14:03
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 02:21
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 21.09.2022 | 11:44
Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video 02:01
Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video 21.09.2022 | 13:13
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video 01:13
SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video 21.09.2022 | 12:58
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 02:19
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 21.09.2022 | 12:36
Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı | Video 01:29
Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı | Video 21.09.2022 | 12:33

Çankırı'da, bin bin 200 metre rakımdaki kaleye yapılan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin eşliğinde eşsiz manzarayı izleme fırsatı sunuyor. Çankırı kent merkezini kuşbakışı izleme imkanı sağlayan cam seyir terası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı'da bin 200 metre rakımda bulunan Çankırı Kalesi'nde 2017 yılında inşa edilen cam seyir terası, kentin eşsiz manzarası ve günbatımını izlemek isteyen vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Zeminden yaklaşık 100 metre yüksekte bulunan cam seyir terası, vatandaşların adrenalin yaşamasını sağlıyor. her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği cam seyir terasından Çankırı il merkezi de kuşbakışı izlenebiliyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde 80 santimetre kalınlıktaki cam üzerinde yürüme fırsatı bulan vatandaşlar, o anları cep telefonları ile ölümsüzleştiriyor.

"BENİM İÇİN ÇOK AYRI DENEYİMDİ"
Cam seyir terasını ziyaret ederek güzel bir deneyim yaşadığını söyleyen Zeynep Yaren Koçak, "Benim için çok ayrı deneyimdi, çok güzeldi. Çankırı'ya bir bütün olarak bakmak çok hoşuma gitti. Aileler, öğrenciler için çok güzel bir yer" dedi.

"ÇANKIRI'NIN HARİKA VE GÜZEL MANZARASINI İZLEYEBİLİYORUZ"
Ahmet Korkmaz isimli vatandaş ise Çankırı'nın en sevdiği noktalarından birisinin cam seyir terası olduğunu belirterek, "İl merkezinde gezerken insanlar zaten karınca gibi, en fazla sağını solunu görüyorlar. Ama seyir terasına geldikleri zaman kuş bakışı Çankırı'nın harika ve güzel manzarasını izleyebiliyorlar. Çankırı'nın en çok tuz mağarası ve cam seyir terasını seviyorum. Cam seyir terasından baktığınız zaman insanın ufkunu açıyor. Aynı zamanda temiz bir oksijen almanızı sağlıyor. Yakında ve uzakta olan herkesi Çankırı'yı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

"HER YER AYAKLARINIZIN ALTINDA"
Çankırı'ya Ankara'dan gelen ve cam seyir terasını ziyaret eden Mücahit Özdemir ise, "Ankara'dan geliyorum. Cam terasa çıktım, güzel bir duygu. Çankırı'ya kazandırılmış en güzel şey. Siz de gelin görüp gezebilirsiniz. Her yer ayaklarınızın altında. Güzel bir manzarası var" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA