Video Yaşam Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video

Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video

02.12.2021 | 11:06

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Konya'da bir un fabrikasına buğday ve arpa getiren  TIR'ların dorsesinden bir hafta boyunca farklı saatlerde yaklaşık bin 600 kilo  buğday ve arpa çalan Bulut A., polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken suçlamaları kabul etmeyen Bulut A., ifadesinde ''Ben hırsızlık yapmadım. Bu buğday ve arpaları çalmadım. Satın alıp satıyorum. Aracılık yapıyorum." dedi. Bulut A.,  emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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Olay, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10438'inci sokak üzerinde bulunan un fabrikasına işlenmesi için buğday ve arpa getiren TIR'larda meydana geldi. Gece fabrika dışarısında bekleyen TIR'ların dorsesinde bulunan buğdayların eksildiğini gören şoförler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saatlerce güvenlik kameralarını çözümleyen Karatay Suç Önleme ve Araştırma büro amirliği ekipleri şüpheli Bulut A.'yı saklandığı evde yakaladı.

'ÇALMADIM, SATIYORUM'
Gözaltına alınan Bulut A. emniyetteki ifadesinde "Ben hırsızlık yapmadım. Bu buğday ve arpaları çalmadım. Satın alıp satıyorum. Aracılık yapıyorum." dediği öğrenildi. Bulut A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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