Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 18.07.2021 | 11:20
02:16
02:08
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 18.07.2021 | 10:52
01:15
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.07.2021 | 10:52
00:19
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 18.07.2021 | 10:52
07:00
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 18.07.2021 | 10:17
04:07
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 18.07.2021 | 10:21
02:48
04:54
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 09:49
07:31
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 18.07.2021 | 09:41
01:37
Takla atan araç yayaya çarptı: 1 ölü | Video 18.07.2021 | 09:50
02:08
00:55
Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 18.07.2021 | 09:42
03:45
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 18.07.2021 | 09:41
03:29
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 18.07.2021 | 09:41
01:56
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 18.07.2021 | 09:41
02:10
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 18.07.2021 | 09:19
03:13
04:24
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 700 metre yükseklikte bulunan mağara evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen evleri görmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgenin güzelliklerine hayran kalıyor.
Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde bin 700 metre yükseklikteki bir dağın zirvesine inşa edilen mağara evleri yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunlarının yeni gözdesi. Son dönemlerde bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu belirten Kemal Kurt, "Mağara evlerimizin yerleşimi yaklaşık 250 yıldır bizim sülalenin oturduğu bir yer. Babam ve babamın babası burada dünyaya geliyor. Bin 700 metre yükseklikte, Akçadağ'a kuşbakışı bakan bir yer. Burada her şeyimiz, 8 evimiz var. Yüz nüfus vardı 10 yıl önce, şu anda yazları geliyorlar. Burada her şeyimizi yetiştirebiliyoruz. Son zamanlarda buralarının sosyal medya ile tanınırlığı arttı. Yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artarak çoğalıyor. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Buranın tanınırlığının artması hem Akçadağ, Malatya'nın Türk turizmine katkı sağlaması bizi mutlu eder" diye konuştu.