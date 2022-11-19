Video Yaşam Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video
Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video

Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video

19.11.2022 | 13:43

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Küçükçekmece’de, apartmana giren hırsızlık şüphelisini yakalayan bina sakinleri, polisi bekledikleri sırada şüpheliyi ellerinden kaçırdı. Şüphelinin kaçışı ve bina sakinlerinin kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs hırsızlık amaçlı binaya girdi. O sırada ayakta olan bina sakinleri şüpheliyi fark edip, yakaladı. Daha sonra sokağa inip polise ihbarda bulundu. Bina sakinleri polisi bekledikleri sırada, konuşarak dikkat dağıtan hırsız, vatandaşlarından elinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçması ve vatandaşların kovaladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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