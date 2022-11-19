Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Küçükçekmece’de, apartmana giren hırsızlık şüphelisini yakalayan bina sakinleri, polisi bekledikleri sırada şüpheliyi ellerinden kaçırdı. Şüphelinin kaçışı ve bina sakinlerinin kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.