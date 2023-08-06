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Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı | Video

Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı | Video

06.08.2023 | 13:01

Samsun'da bir kamu binasının yıkımı sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Bina çöktü, bitişik binanın giriş ve 1. katında büyük zarar oluştu, valilik soruşturma başlattı.

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Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi, binada oluşan çatlaklar ve deformeler nedeniyle 2022 Ekim ayında tahliye edilmişti. Binayla ilgili yıkım kararı verildi. İhaleyi alan firma tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında bina çöktü. Bitişik binanın kamu binasına bakan cephe tarafındaki duvarın çökmesi sonucunda bir işyeri ve birinci katta bulunan bir dairede büyük hasar meydana geldi. Yaşadıkları durumu anlatan ev sahipleri, evlerinin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini, olayın yaşandığı sırada evin deprem gibi sallandığını söylediler.

"EVDEKİ AVİZELER SALLANDI"
Olayı anlatan bina sakini Havva Gül, "İlk olarak sallandık. Daha sonra giriş katta bulunan komşuma gittim ve 'ev sallanıyor' dedim. Baktık ki iş makinesi çalışıyor. Daha sonra tekrar eve çıktım ve baktım ki tekrar sallanıyor. Canım ağzıma geliyor. Evdeki avizeler sallandı. Deprem gibi adeta. Sonra aşağıya indik" dedi.

"ALLAH GÖSTERMESİN ÖLÜ DE OLABİLİRDİ"
Evlerinin büyük bir bölümünün kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Adem Yavuz Yılmaz, "Bizim yan tarafımızda binayı yıkıyorlardı. Kendilerini uyardık. Bizi dinlemediler. Böyle bir şey olacağını hissettik. Evimizde yatak odası, banyo her taraf yıkıldı. Mağdur durumdayız ve mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SAMSUN VALİLİĞİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Valilikten yapılan açıklamada ise, "İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasının ihaleyi alan firma tarafından yıkımı esnasında bitişik nizamdaki bodrum +5 kattan oluşan betonarme binanın giriş kat (işyeri) ve 1. kat (konut) cephe duvarlarının bir bölümünün bahsi geçen yıkım çalışması neticesinde hasar gördüğü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Hasar gören binanın iç ve dışından hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olup konuyla ilgili ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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