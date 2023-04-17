Bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 13:27 Deprem bölgesi Adıyaman’da, acil yıkılacak olan binalar arasında yer alan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Altı Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan bir binanın acil yıkılması kararı alındı. 5 Katlı binanın yıkımı esnada bina aniden çöktü. O esnalar cep telefonu kameralarına yansırken bina çökme sırasına bölgeden geçen elektrik tellerinin üzerine devrildiği ve elektrik akımının ise kapatılmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen çökmesiyle birlikte iş makineleri de tozların arasında kayboldu.