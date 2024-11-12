Bina yöneticisi kadını tek yumrukla böyle yere serdi | Video 12.11.2024 | 12:38 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin tartıştığı bina yöneticisi kadını tek yumrukla yere serdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde iddiaya göre İ.G. ile bina yöneticisi kadın H.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G.; attığı yumrukla H.D.'yi yere serdi. Kavga anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.