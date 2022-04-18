Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü | Video

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Kayseri'de etkili olan fırtına nedeniyle binalardan kopan parçalar araçların üzerine düştü. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Güney ve güneybatı yönlerden, fırtına, hamleli olarak yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapılmıştı. Kentteki rüzgarın saatteki hızı 60-80 kilometre olduğu öğrenildi.