Video Yaşam Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video

Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video

Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video
17.03.2021 | 14:48

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Rize kent merkezinde kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımında görev yapan iş makinesinin çalışmasını ve binaların yerle bir olmasını her gün yüzlerce kişi film izler gibi takip ediyor.

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Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenisi yapılmak üzere yıkılmaya başlanan belediye bloklarının yıkımında çalışan iş makinelerinin çalışmasını izlemek isteyen Rizeliler her gün inşaat alanının hemen önündeki Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanıyor.

Rize'de 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Çok sayıda iş makinesi yardımıyla yıkımı süren blokların sağlam olmadığı ise yıkım işlemleri esnasında herkesin dikkatini çekti. Bazı Rizeliler de yıkım işlemlerini izlemek için inşaat alanının hemen ön kısmında bulunan ve iş makinalarının çalışmasının rahatlıkla görülebildiği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'na her gün gelerek yıkım işlemlerini merakla izliyor. Binaların ufak işlemlerle bir anda yıkılması sağlamlıkları noktasında yetkililerin uyarılarının ne kadar doğru olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

YIKIMLARI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Rizeliler iş makinalarını izlediği sırada zaman zaman ihlal edilse de genel itibariyle Covid-19 pandemisinden kaynaklı sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yıkımı gerçekleşen yapılarda anılarının olduğunu fakat binaların sağlam olmadığını gördükleri için anılarının kaybolmasına üzülmediklerini dile getiren Zafer Aslan "Allah'ın izniyle inşallah yakın zamanda biter. Güzel anılarımız vardı burada. Ben 45 yaşındayım, çocukluğumuz buralarda geçti. Anılarımız gitti ama yenisinde daha güzel anılarımız olacak. Daha güzel bir görselliği olacak, Rizemize bu gerekiyordu. Yıkılması gerekiyordu buranın. Allah muhafaza doğal afetler var, seller var. Olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"OTURACAK YER YOK, AYAKTA İZLİYORUZ"
Pandemiden dolayı işletmeler kapalı olduğu için oturacak bir yer olmadığından ayakta durarak iş makinelerinin yıkım işlemlerini izlediklerini ifade eden Sabri Öztürk ise "Burada kendimizi izliyoruz. Yıkıyorlar burayı. Yıkıp yenisini yapacaklar. Yıkılması gerekiyordu bu binaların. Makinayı değdikleri anda bina yıkılıyor. Bizde geldik izliyoruz. Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz" dedi.
Binaların sağlam olmadığının yıkımlardan da görülebildiğini dile getiren Mehmet Atalay isimli vatandaş ise "Ne yapalım izliyoruz. Sağ olsun başkan yıkıyor yapıyor. Yıkılmaları güzel, bitmişti bu binalar. Rize yenileniyor. Gerçekten bu binalar bitmişti. Ben belediyeden emekliyim, 24 yıl çalıştım. Bitmişti bu binalar, bunu herkes görüyor. Bir kolonu kırdılar, komple bina çöktü" diye konuştu.

"10 yıl önce yıkılması gerekiyordu"
Belediyeye ait blokların yıkımı için geç bile kalındığını dile getiren Hızır Papaker isimli Rizeli vatandaş ise "Burada bir bina kendiliğinden yıkıldı. Burada bir deprem olsa ne olurdu? 10 yıl önce bunların yıkılması gerekiyordu. Şimdi yıkıldığı da iyi oldu. Rize'nin yüzde 80'inin yıkılması gerekiyor. Cumhuriyet caddesindeki binaların hepsinin yıkılması lazım. Bu kadar çarpık yapılaşma olur mu? Yazık" şeklinde konuştu.

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