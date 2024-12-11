Binanın 4'üncü katından atlayan şahıs hava yastığı sayesinde kurtuldu | Video
Çorum'da bir binanın 4'üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde kurtuldu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, A.T.'nin daha önce de üç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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