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Binanın 4'üncü katından atlayan şahıs hava yastığı sayesinde kurtuldu | Video

Binanın 4'üncü katından atlayan şahıs hava yastığı sayesinde kurtuldu | Video

11.12.2024 | 08:37

Çorum'da bir binanın 4'üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde kurtuldu.

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Olay, gece saatlerinde Fen Lisesi 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki apartmanın 4'üncü katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. İkna çalışmaları sırasında şahıs sarktığı pencereden kendini aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düşen A.T., hafif yaralı kurtuldu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, A.T.'nin daha önce de üç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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