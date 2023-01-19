Video Yaşam Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video
Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video

Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video

19.01.2023 | 13:22

Karabük’te 4 katlı bir binanın çatısında patlama meydana geldi. Patlaması sonrasında yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Olay, kentsel dönüşümdeki Soğuksu Mahallesi Oğuzlar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre, çatı katında kurulu bulunan GSM vericisinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Sesi duyan bina sakinleri, çatının alev aldığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürdü. Binanın karşısında bulunan ilkokulun öğrencileri ise alevleri ve çalışmaları tel örgülerin ardından meraklı gözlerle izledi.

Bina sakinlerinden Yeter Deniz, "Gümleme diye bir ses geldi. Nerden geldi diye bakarken çatının yandığını gördüm. Hemen itfaiyeye bilgi verdik. Çatıda verici vardı. Ondan mı oldu tam bilmiyorum. Ben evde yatıyordum, gümleme sesine uyandım. Baktım alev alınca hemen evden çıktık. Binada sadece sahipleri olarak iki aile kalıyordu" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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