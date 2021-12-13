Video Yaşam Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video
Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video

13.12.2021 | 17:35

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Kocaeli'de bir şahıs, her gün binlerce kişinin kullandığı Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre durduk yere zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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