Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video

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OTOMATİK OYNAT
03:53
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Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 13.12.2021 | 17:06
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Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 13.12.2021 | 16:34
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Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
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Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 13.12.2021 | 15:10
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İstanbul'da '6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı | Video 13.12.2021 | 14:05
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Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video 13.12.2021 | 13:52
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Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 13.12.2021 | 10:49
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Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video 13.12.2021 | 10:58
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Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video 13.12.2021 | 10:58
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Pendik’te bir alışveriş merkezinde yangın paniği | Video 13.12.2021 | 12:03
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Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu | Video 13.12.2021 | 11:47
Kocaeli'de bir şahıs, her gün binlerce kişinin kullandığı Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre durduk yere zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.