Video Yaşam Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video
Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video

Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video

14.09.2022 | 17:04

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İzmir'in Konak ilçesinde İlknur U. (27), bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilip güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi. Basmane semtinden Özer Yücedağ'ın (65) kullandığı taksiye binen İlknur U., inmek istediğini belirterek bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoförden yardım istedi. Araçtan inen Yücedağ, bagaja yöneldiği sırada İlknur U., taksinin güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koydu. Durumu fark eden Yücedağ parasını geri istedi ancak şüpheli parayı çalmadığını söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İlknur U.?nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.

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