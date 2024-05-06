Bingöl Havalimanı'nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Bingöl Havalimanında valizlere zulalanmış şekilde 37 kilo 200 gram skunk esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.
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