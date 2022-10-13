Video Yaşam Bingöl'de 3 milyon kök hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi | Video
Bingöl'de 3 milyon kök hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi | Video

Bingöl'de 3 milyon kök hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi | Video

13.10.2022 | 00:42

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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri ile 424 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri bitkisi, 424 kilo 500 gram esrar, 645 bin 313 kök skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu maddeler imha edildi.

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