Video Yaşam Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video

Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video

Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video
04.01.2021 | 15:12

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Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan gebe inek, iş makinesi yardımıyla 2 saatte kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki tuğla fabrikasında arkasındaki çamurluğa giren gebe inek çıkamadı. Sahibinin fark edip kurtarmak istediği inek, saplandığı çamurluktan çıkarılamayınca durum belediyenin itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler ineği kurtarmak için seferber oldu. Gebe olduğu için halat kullanmayan ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı çamurluktan 2 saat süren çalışma sonrasında kurtardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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