Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video
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Bingöl'de karayolunda bir grup taşlı sopalı kavga etti, o anlar ise cep telefon kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Bingöl- Muş Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup karayolunda kavga etmeye başladı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavga da , karayolunda akan trafiğe rağmen taşlı sopalı kavga bir süre sürdü. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavganın çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bittiği, şahısların ise bölgeden ayrıldığı öğrenildi.