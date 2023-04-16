Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama | Video
BİNGÖL merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı.
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