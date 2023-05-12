Video Yaşam Bingöl’de olası afet anında 200 yataklı sahra hastanesi aktif hale getirilecek | Video
Bingöl’de olası afet anında 200 yataklı sahra hastanesi aktif hale getirilecek | Video

Bingöl’de olası afet anında 200 yataklı sahra hastanesi aktif hale getirilecek | Video

12.05.2023 | 11:13

Kahramanmaraş depremin ardından uzmanların sıklıkla dikkat çektiği Bingöl’de, İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu 42 konteynerden oluşan 200 yataklı sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanesi, olası bir afet durumunda kısa sürede aktif hale getirilecek.

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Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, birçok uzman Bingöl fayları üzerinde deprem beklediklerini işaret etmişti. Uzmanların uyarısının ardından Bingöl de depremin etkilediği diğer iller gibi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. Bu çerçevede girişimlerde bulunan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, olası bir afete hazırlık için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle 42 konteynerden oluşan 200 yataklı, araştırma hastanesi statüsünde bir sahra hastanesi kurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanındaki 12. Bölge Bingöl UMKE'nin yanında kurulan sahra hastanesine, hasta transferleri için helikopter pisti de hazırlanmaya başlandı.

"12'NCİ UMKE BÖLGESİ OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADIK"
Sahra hastanesi çalışmaları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Veysel Tosun, "Büyük felaketten sonra Bingöl'ün özellikle bir afet bölgesinde yer almasından dolayı Sağlık Bakanlığı'mıza yapmış olduğumuz talepler sonucunda ilimizi afete yönelik hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. İlimiz birçok fay hattının bulunması ve diğer afetlerin de yaşandığı bir bölge olmasından dolayı böyle bir duruma sürekli hazır olmak zorundayız. Buna yönelik bizler de bakanlığımızdan talep ettiğimiz UMKE alanımızdaki ihtiyaçlarımızı giderdik. İlimizde önceden bağlı olarak bir UMKE birimimiz mevcuttu, biz şuan da artık 12'nci UMKE bölgesi olarak hizmet vermeye başladık" dedi.

"BİR ARAŞTIRMA HASTANESİ STATÜSÜNDE SAHRA HASTANEMİZ FAALİYETE KOYULDU"
Tosun, "İlimizde olası bir afet durumunda hizmet verebilmek açısından bir sahra hastanesi talebinde bulunmuştuk. 42 konteynerden oluşan 200 yatak barındıran tam teşekkürlü, bir araştırma hastanesi statüsünde sahra hastanemiz faaliyete koyuldu. Olası bir afet durumunda biz bu hastanemizi aktif edip kullanabileceğiz. Bunun yanında ilimizde ihtiyacımız olan bir helikopter pisti de UMKE alanımızın yanında yapıldı, tamamlanacak. Bunun yanında bu bölgemizde kendi başımıza yetebilecek şekilde su deposu, su kuyusu, ayrıca bir mazot deposu, yeterli sayıda büyük ve küçük çapta jeneratörler, çadırlar, konteynerimiz, toplantı odalarımız tüm teçhizatlı birimlerimiz şuan da mevcut. Olası bir afet durumunda ilimiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edebilmek açısından hazırız. Sağlıkta kendi başımıza yetebilecek şekilde 24,48,72 saatlik bir hedefle dışardan herhangi bir yardım bize ulaşıncaya kadar hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca UMKE olarak personel sayımızı 95'ten 145 civarına çıkardık. Arkadaşlarımızın da eğitimleri ve tatbikatları olacak" diye konuştu.

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