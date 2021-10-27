Video Yaşam Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

27.10.2021 | 14:36

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Bingöl’ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, Solhan ilçesine bağlı Dilektepe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Solhan İlçe Devlet Hastanesine, kazada hayatını kaybedenler de Bingöl'e sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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