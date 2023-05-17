Bingöl’de ovalar çiçekler açtı, koyun sürüleri otlamak için meralara bırakıldı | Video 17.05.2023 | 15:14 Bingöl’de kış ayının sona ermesi ile birlikte ovalarda sarı çiçekler açarken, koyun sürüleri otlamak için tarlalara indi, şelaleler ise çağlamaya başladı. Bahar manzaraları drone ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kış aylarının sert geçtiği Bingöl'de bahar gelmesi ile eriyen kar suları nedeniyle Yayladere ilçesinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki Pargasur şelalesi ve Solhan ilçesinde bulunan Mutluca şelalesi coştu. Doğa severlerin ilgisini çeken şelaleler adeta görsel şölen sundu.Yine merkeze bağlı Gözeler köyünde açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken, Kumgeçit köyündeki küçük baş hayvanlarda meralara bırakıldı. Bingöl'de oluşan bahar manzaraları drone ile görüntülendi.