Video Yaşam Bingöl’de ruhsatsız silah ele geçirildi
Bingöl’de ruhsatsız silah ele geçirildi

Bingöl’de ruhsatsız silah ele geçirildi

27.09.2024 | 16:26

Bingöl’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 1 adet Brownig marka silah, 1adet şarjör 9 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek bulunarak muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.
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