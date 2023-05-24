Video Yaşam Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi | Video
Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi | Video

Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi | Video

24.05.2023 | 08:44

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrası, bu gece saat 01.00 sıralarında yağmur öncesi gök yüzünde ardı ardına çakan şimşekler Bingöl’de adeta geceyi gündüze çevirdi.

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Bingöl'de gece saat 01.00'de yağmur öncesi şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca art arda çakan şimşeklerin adeta geceyi gündüze çevirmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde çarşamba kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği, perşembe ve cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının gece 10 derece gündüz ise 24 derece olmasının beklendiği belirtildi.

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