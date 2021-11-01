Bingöl'de trafik kazası işyeri kamerasına yansıdı | Video

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Bingöl'de, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Dün saat:17:10 sıralarında merkeze bağlı Saray Mahallesi Berti Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, otomobile arkadan çarptı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.