Video Yaşam Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video

Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video

02.02.2023 | 10:12

Bingöl’de etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Karlıova yolu Çobantaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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