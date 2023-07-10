Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video
Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütlerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, memleketi Bingöl’de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Havalimanından merkez Ilıcalar Beldesi'ne getirilen şehit Günerigök için cenaze töreni düzenlendi. Yapılan duaların ardından Şehit Günerigök, aile mezarlığına defnedildi.
Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, şehidin ailesi, askeri personeller ve vatandaşlar katıldı.
1998 doğumlu şehit Günerigök'ün bekar olduğu öğrenildi.
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