Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.07.2023 | 08:41 Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütlerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, memleketi Bingöl’de dualarla son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 2 Mehmetçik, taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, askeri uçakla memleketi Bingöl'e getirildi.Havalimanından merkez Ilıcalar Beldesi'ne getirilen şehit Günerigök için cenaze töreni düzenlendi. Yapılan duaların ardından Şehit Günerigök, aile mezarlığına defnedildi.Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, şehidin ailesi, askeri personeller ve vatandaşlar katıldı.1998 doğumlu şehit Günerigök'ün bekar olduğu öğrenildi.