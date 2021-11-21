Video Yaşam Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video
Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video

Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video

21.11.2021 | 14:12

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

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Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da yüksek kesimlere kar yağdı. İlçede tepeler beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl'ün güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

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