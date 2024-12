Binlerce insanı dolandıran ‘Fenomen' çetesi çökertildi | Video 23.12.2024 | 12:48 Sosyal medya üzerinden ‘fenomen' adı altında sahte yüksek takipçili onlarca sayfa açarak giyim eşyası sattığı iddiasıyla yüzlerce kişiyi dolandıran çete siber polis ekiplerince çökertildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Siber polisinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu gece yarısı Kars merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i kadın 29 çete üyesi gözaltına alındı.

"İADE KODU GÖNDERİP, HESAPLARI BOŞALTMIŞLAR"

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden giyim eşyası satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünü tespit etti.

Çetenin kurdukları sahte sosyal medya hesaplarından giyim eşyası sattığı ve alıcının kargosu eline ulaşmayınca kişilere iade kodu göndererek banka bilgilerine ulaşıp hesaplardaki tüm paraları kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.

Ekipler, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'da belirlenen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da kadın B.E. ile S.A. M.İ. A.D. C.A. R.A. Y.B. İ.S. B.S. U.S. Y.A. Y.K. T.S. K.F.Ö. U.Ş. N.A., Bursa'da E.D., Konya'da A.S. E.D. Y.Y. M.Z. M.M. B.B., İzmir'de Ş.S. M.T., Siirt'te K.A. Ö.E., Van'da S.K. ve Diyarbakır'da S.A. gözaltına alınan şüpheliler Kars'a getirildi.

"48 BİN 800 DOLAR, 101 BİN 765 TL ELE GEÇİRİLDİ"

Kars Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 49 cep telefonu, 44 sim kart, 10 flash bellek, 8 hafıza kartı, 4 hard diks, 10 laptop, 2 tablet, 101 bin 765 TL ve 48 bin 800 dolar ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurtdışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar buldukları öğrenildi.