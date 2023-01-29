Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video
İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı; beş binden fazla uyuşturucu hapla Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. R.R.S. ve R.O. isimli iki kadın uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda beş bin 759 adet uyuşturucu hap, iki kilo 105 gram Esrar maddesi, bir kilo 400 gram Metamfetamin maddesi, 2,5 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. R.R.S tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
00:46
00:18
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video 29.01.2023 | 10:05
00:09
Küçük Ahmed’in acı ölümü! Köpekten kaçtı, mininüs çarptı öldü | Video 29.01.2023 | 10:04
03:26
Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı! O anlar kamerada | Video 29.01.2023 | 10:06
01:04
02:44
Bahçelievler'de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video 29.01.2023 | 10:06
00:40
İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video 29.01.2023 | 08:38
04:16
03:13
01:19
00:37
Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı | Video 28.01.2023 | 14:56
02:50
00:31
Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video 28.01.2023 | 14:37
03:17
Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video 28.01.2023 | 14:29
01:48
Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 13:54
04:46
Marmaris’te sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti | Video 28.01.2023 | 13:31
00:45
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 28.01.2023 | 11:38
01:41
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 28.01.2023 | 11:19
00:27
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 28.01.2023 | 11:10