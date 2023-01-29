Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video 29.01.2023 | 10:05 İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı; beş binden fazla uyuşturucu hapla Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. R.R.S. ve R.O. isimli iki kadın uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda beş bin 759 adet uyuşturucu hap, iki kilo 105 gram Esrar maddesi, bir kilo 400 gram Metamfetamin maddesi, 2,5 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. R.R.S tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.