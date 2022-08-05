Bir amcanın en zor anı! Balkondan düşerek hayatını kaybeden yeğenin cenazesini kollarında taşıdı | Video

Antalya’nın Finike ilçesinde annesinin temizliğe gittiği evin 4’üncü kat balkonundan beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Yeğeninin cenazesini almaya gelerek hayatının en zor anını yaşayan amca ise Mehmed Osman’ın küçük bedenini cenaze aracına kollarında taşıdı.

Olay, dün Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Mehmed Osman Keskiner, anne Fahriye Keskiner ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, beton zemine düştü. Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

CENAZEYİ ALMAYA AMCASI GELDİ

Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için amca Ziya Keskiner morga tek başına geldi. Cenaze işlemlerin ardından amca Keskiner'e teslim edildi. Hayatının en zor anını yaşayan amca, yeğeninin minik bedenini cenaze aracının içerisinde bulunan tabuta kollarında taşıdı. Daha sonra gözyaşlarını tutamayarak elbisesi ile sildi. Diğer taraftan minik Mehmed Osman'ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Cenazenin ise Finike Yazır Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU"

Olayı anlatan amca Keskiner, "Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Evin tek çocuğuydu. 4. katta oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık" dedi.