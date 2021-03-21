Bir anda alevler içinde kaldı! Tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada | Video

Bağcılar'da iki işçinin yaralandığı tekstil atölyesindeki pres makinesinin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte bir işçinin alevler içinde kaldığı yer alıyor.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde 18 Mart günü baskı pres makinasında patlama meydana gelmiş ve olayda iki işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına almıştı. Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde makinenin patlama anı sonrası bir işçinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor. Diğer çalışanlar ise alevler içinde yerde kalan işçiye yardım etmeye çalışıyor.