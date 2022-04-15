Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video

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Adana’da uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz, bench press sehpasında elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kalarak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1 gece hastanede kalan adam daha sonra tedavisi evde devam edecek şekilde taburcu edildi. Görkem İkiz'in ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı İkiz, "Elimde eldivende varken biran da bar kaydı ve göğsüme düştü. Doktorlar kaburgalarımın kalbime saplanma riski olabileceğini de belirtip ölümden döndüğümü söylediler. Herkesin çok dikkat etmesi gerek" diye konuştu.