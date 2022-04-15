Video Yaşam Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video
Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video

Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video

15.04.2022 | 12:39

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Adana’da uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz, bench press sehpasında elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kalarak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçen 13 Nisan Çarşamba günü akşam 22.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz (42), bench press yapmak için uzandığı sehpada elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı. Spor salonu çalışanları ise hemen İkiz'in yardımına koşarak ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen ambulans genç adamı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan adamın 5 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

1 gece hastanede kalan adam daha sonra tedavisi evde devam edecek şekilde taburcu edildi. Görkem İkiz'in ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı İkiz, "Elimde eldivende varken biran da bar kaydı ve göğsüme düştü. Doktorlar kaburgalarımın kalbime saplanma riski olabileceğini de belirtip ölümden döndüğümü söylediler. Herkesin çok dikkat etmesi gerek" diye konuştu.

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