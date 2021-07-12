Video Yaşam Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video

Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video

Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video
12.07.2021 | 09:29

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir aracın çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde Cumhuriyet Caddesi'nde annesiyle birlikte yürüyen bir çocuğun annesinin elinden kaçarak hızla yola atladığı görülüyor. Kontrolsüz şekilde koşarak yola atlayan küçük çocuğa yoldan geçen araçlardan biri çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, araç daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp durabildi. Kazaya karışan çocuk kanlar içinde kalıp ağır şekilde yaralanırken, çevredekiler tarafından 112'ye haber verilmesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan küçük çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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