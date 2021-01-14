Bir anlık dikkatsizliği faciaya neden olacaktı. 50 kiloluk gübre torbası çiftçinin üzerine böyle düştü | Video
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi raylı sistemden gelen 50 kiloluk gübre torbasının üzerine düşmesi sonucu römorktan aşağı düştü. Kazayı ucuz atlatan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay Kızıltepe'ye bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çiftçi, buğday ekimi için gübre torbalarını römorka yüklediği esnada raydan gelen torbalardan biri çiftçinin üzerine düştü. Dengesini kaybeden çiftçi römorktan yere yuvarlandı. 50 kiloluk torbanın altında kalan çiftçi kazayı ucuz atlattı.