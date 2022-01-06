Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video

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Tokat’ta bir asırlık Yolbaşı Camii ahşap minaresi ile dikkat çekiyor.
Tokat'ta tarihi evlerinin bulunduğu Bey Sokağında yer alan cami yaklaşık 100 yıldır ibadete açık. Katipzade Tahir Efendi tarafından yaptırılan cami ahşap minaresiyle de dikkat çekiyor. 2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen camı kare planlı ve üzeri içten kubbe, dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla örtülü. Caminin minaresi; çatı üzerinde yükselen, kısa gövdeli, balkon biçimli şerefeye sahip olarak dönemin özelliğini koruyor.
Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Rasim Yılmaz, ahşap minarenin tarihi sokağı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini belirterek, "Yolbaşı camii bir asırlık bir camimiz. Osmanlı mimarisini en güzel öneklerini yansıtan sokaklardan bir tanesi olduğu içi sokakla bütünleşmiş bir şekilde. İnsanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Biz de bir şekilde burayı korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.