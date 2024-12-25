Bir ayda üç kez çaya düşen kedi, kendisini kurtaran itfaiyeye patisiyle teşekkür etti | Video
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir ayda üç kez çaya düşen kedinin imdadına yine itfaiye ekipleri yetişti. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibine patisiyle vurarak teşekkür etti.
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