Bir babanın en acı anı! İnşaattan düşenin oğlu olduğunu terliğinden anladı | Video

Denizli’de ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için evlerinin yakınındaki inşaatın çatısına çıkan genç, dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Oğlunu daha önce de aynı inşaatta bulan baba, ekiplerin incelediği terliğin oğluna ait olduğu görünce gözyaşlarına hakim olmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde devam eden bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 21 yaşındaki Mehmet Gürbüz, ailesiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir apartmanın inşaatına çıktı. Daha önce yaşanan birkaç tartışmadan sonra da aynı inşaata geldiği öğrenilen Mehmet Gürbüz, burada bir süre vakit geçirmek için çıktığı 5. katlı inşaatında dolaşırken dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Mehmet Gürbüz'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İNŞAATTAN DÜŞENİN OĞLU OLDUĞUNU ANLAYINCA AĞLAMAYA BAŞLADI

Aynı olay daha önce de yaşandığı için oğlunu bulmak düşüncesiyle inşaata gelen baba Mustafa Gürbüz, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin inşaatın önünde çalışma yaptığını görünce büyük şok yaşadı. Ekiplerin olay yerine çektiği şeritten içeriye girdiğinde incelenen terliğin oğluna ait olduğunu gören baba, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi alan baba Gürbüz, büyük bir üzüntüyle hastaneye koştu.