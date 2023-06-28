Video Yaşam Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video
Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video

Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video

28.06.2023 | 10:02

Bursa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, uzman ekipler tarafından iğneyle sakinleştirilen boğa yakalandı.

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Olay, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık boğa vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı. Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Otluk alana kaçan boğa olay yerine gelen veteriner tarafından uyuşturucu iğne atılıp sakinleştirildikten sonra yakalanabildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğanın sebep olduğu panik anları ve vatandaşların boğadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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