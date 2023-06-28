Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video 28.06.2023 | 10:02 Bursa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, uzman ekipler tarafından iğneyle sakinleştirilen boğa yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık boğa vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı. Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Otluk alana kaçan boğa olay yerine gelen veteriner tarafından uyuşturucu iğne atılıp sakinleştirildikten sonra yakalanabildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğanın sebep olduğu panik anları ve vatandaşların boğadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.